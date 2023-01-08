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لبنان
وزير الصحة دشن مشروع الطاقة المتجددة في مستشفى سبلين الحكومي
Lebanon 24
08-01-2023
|
12:03
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دشن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض، ظهر اليوم، مشروع أنظمة الطاقة المتجددة (الشمسية) وتحسين فعالية الطاقة في مستشفى سبلين الحكومي، الممول من المانيا من خلال البنك الألماني للتنمية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.
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وكانت كلمة للنائب بلال عبدالله باسم النائب تيمور جنبلاط، أكد فيها للعاملين في المستشفى ولمجلس الادارة والادارة، أن "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، كان الى جانب المستشفى وسيبقى الى جانبها، حتى في احلك الظروف"، مثنياً على جهود وتضحيات مدير المستشفى السابق المرحوم الدكتور أحمد ابو حرفوش.
وأضاف: "ان مستشفى سبلين، هو الملاذ الاساس للشريحة الاكبر من الناس، فالشكر لكل من وقف الى جانبه، والى جانب اهلنا في اقليم الخروب دون تمييز، من شخصيات واحزاب وقوى سياسية ومؤسسات دولية، وحتى الاغتراب في الجية، ساهم معنا في تأمين كهرباء المستشفى، وهذا مؤشر بأنه عندما يكون هناك انتماء وطني، تضعف كل الحساسيات والتفاصيل ونعود الى الوطن" .
بدوره، تحدث الوزير أبيض، فعبر عن ارتياحه لتأمين الطاقة المتجددة لمستشفى سبلين، معتبراً انها جزء من مشروع وزارة الصحة لدعم المستشفيات الحكومية، والذي يشمل 15 مستشفى حكوميا في لبنان، ومن ضمنها سبلين، بالتعاون مع الشركاء لدعم القطاع الاستشفائي الحكومي.
وتناول الدور الرائد للمستشفيات الحكومية في ظل الازمات الصحية والاقتصادية، مؤكدا انها "تستأهل كل الدعم، ومنها الطاقة المتجددة ومشاريع توسيع اقسام، او اضافة خدمات جديدة، او علاج كيميائي لمرضى السرطان وغيرها من المشاريع" .
وشكر أبيض للدول الصديقة والشقيقة والجهات المانحة، التي تقدم مساعدات لوزارة الصحة، "ليتسنى للمستشفيات الصمود"، لافتا الى ان "مستشفى سبلين الحكومي اعطى مثالاً ممتازاً للمستشفيات الحكومية من خلال حسن الادارة والاحتضان من المجتمع الاهلي والفاعليات والزعماء".
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