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لبنان

العناية الإلهيّة تُنقذ عائلة في صور من كارثة.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
08-01-2023 | 12:13
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نجت عائلة المواطن محمد عبدالله من بلدة برج الشمالي في قضاء صور من الموت، بعد سقوط سقف منزلهم الكائن في حي الجامع في البلدة.
 
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد حالت العناية الإلهيّة دون وقوع إصابات بسبب وجود أصحاب المنزل خارجه.
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