العناية الإلهيّة تُنقذ عائلة في صور من كارثة.. ماذا حصل؟

نجت عائلة المواطن محمد عبدالله من بلدة برج الشمالي في قضاء صور من الموت، بعد سقوط سقف منزلهم الكائن في حي الجامع في البلدة.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد حالت العناية الإلهيّة دون وقوع إصابات بسبب وجود أصحاب المنزل خارجه.