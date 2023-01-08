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لبنان

سرقةٌ من "العيار الثقيل" في إهدن.. صورةٌ تكشف ما فعله مجهول!

Lebanon 24
08-01-2023 | 12:34
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سُرق أحد نصب السباع البرونزية المصنوعة في الخارج من المدخل الجنوبي لبلدة اهدن، وهما هدية من المغترب اميليو بطرس الشيخا لمسقط رأسه، بعد ان كان والده بادر الى تقديم هدية سباع المطل.
وتبين ان السارق حاول اقتلاع السبع البرونزي الثاني لكنه لم يفلح.
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