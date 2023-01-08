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لبنان

الحركة البيئية: قتل طيور النورس فوق المطار يتناقض مع المواثيق الدوليّة

Lebanon 24
08-01-2023 | 13:07
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أصدرت الحركة البيئيّة اللبنانية بياناً، استنكرت فيه طلب شركة إدارة "طيران الشرق الأوسط" (MEA) الحصول على إذن من وزارة الداخلية يسمح لها بالاستعانة بعدد من صيّادي الطيور لقتل طيور النورس التي قد تؤذي الطائرات خلال إقلاعها أو هبوطها في مطار بيروت الدولي.
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واعتبرت الحركة أنّ "هذا الأمر يتناقض مع المواثيق الدولية"، مطالبة "الوزارة المعنية ممارسة أعلى معايير الشفافية في إدارة هذا الملف، ووضع حلول تراعي فيها المعايير البيئية والعلمية، لرفع النفايات عند مصب الغدير، وإجراء المعالجة المطلوبة للمياه المبتذلة، وبالتالي وضع حد لوجود طيور النورس". 
 
 
 
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