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لبنان

هل ستلتزم المدارس الخاصة بالاضراب غداً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-01-2023 | 12:56
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أكد نقيب الأساتذة في التعليم الخاص، نعمة محفوض، لـ"لبنان24" أنّ يوم غدٍ هو يوم تعليم عادي في المدارس الخاصة، وبالتالي لا إضراب فيها.
وأشار محفوض إلى أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي بشأن ملف وضع الأساتذة في التعليم الخاص. 
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يُشار إلى أنّ رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي أعلنت يوم غد الاثنين يوم اضراب شامل تحت عنوان "يوم كرامة المعلم في لبنان".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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