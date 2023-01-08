الجميّل: هناك علامات استفهام كبرى قد تصل إلى حدّ "الشبهة" بموضوع بواخر الفيول

أعلن مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فارس الجميل أنّ "ميقاتي يُجري الإتصالات المناسبة لعقد جلسة حكومية ولو اقتضى الأمر أن يكون جدول أعمالها مُقتصراً على بند واحد متعلق بالكهرباء".

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وفي إتصال مع قناة "الجديد"، مساء اليوم، قال الجميل: "ميقاتي أكّد مراراً وتكراراً أنه لا إمكانية لتمرير سلفة الكهرباء خارج الأصول والتي تقتضي صدور مرسومٍ أو عقد جلسة حكومية، ورئيس الحكومة يُجري الاتصالات اللازمة لذلك".

واعتبر الجميل أن "البعض يفتعل مشكلة ويُصور أن رئيس الحكومة يوقف تفريغ البواخر"، وأضاف: "هناك علامات إستفهام كبرى قد تصل إلى حد الشبهة بموضوع البواخر التي وُضعت كأمر واقع .. والسؤال من أدخل هذه البواخر خارح إطار الإعتماد المستندي الواجب فتحه قبل إستقدامها؟ يجب مساءلة من أدخل تلك البواخر ومررها بهذا الشكل المخالف للقانون.. المسألة ليست عند الحكومة بل لدى من أدخل البواخر وجعل اللبنانيين أمام أمر واقع".