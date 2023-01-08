اعتباراً من الغد.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بشأن "صيرفة"؟

برزت معلومات جديدة مؤخراً تشير إلى أنّ مصرف لبنان سيتوجه إلى عدم فتح اعتمادات "صيرفة" للمؤسسات اعتبارا من يوم غدٍ الإثنين، والاكتفاء بـ"صيرفة" للأفراد مع تحديد 100 مليون ليرة فقط للحساب الواحد شهرياً.

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مصادر مصرفيّة علقت على هذا الأمر، وقالت لـ"لبنان24" إنّ "مصرف لبنان يهدف من خلال ذلك إلى إعادة عمليات صيرفة إلى وضعها السليم من خلال منح الدولارات للأفراد حصراً"، وأضافت: "في الأساس، فإن المؤسسات والتجار لم تندرج ضمن عمليات صيرفة وذلك من أجل تجنب تسجيل عملياتها على المنصّة، وقد كان هذا الأمر هو هدف مصرف لبنان، لكنه لم يتحقّق".

ماذا عن سعر الدولار؟

وتوقعت المصادر أن يشهد سعر الدولار ارتفاعاً تدريجياً وتصاعدياً خلال الأيام القليلة المقبلة نظراً لتوجه كافة التجار والمؤسسات إلى السوق الموازية لشراء الدولار بعدما أصبحت غير قادرة الآن على الانخراط في عمليات "صيرفة".