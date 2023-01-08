هذا جديد إصابات "كورونا" و "الكوليرا" في لبنان

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أعلنت وزارة الصحة العامة، مساء اليوم الأحد، تسجيل "141 إصابة جيدة بفيروس كورونا في الأيام الـ7 الأخيرة"، مشيرة إلى أنّ "العدد التراكمي للحالات المثبتة ارتفع الى 12230908، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة امس".وفي ما خصّ "الكوليرا"، فقد أشارت الوزارة إلى أنه "لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بالوباء"، لافتة إلى أنّ "العدد التراكمي للحالات المثبتة استقرّ على 671 حالة".