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لبنان

"ذاهبون إلى مخاض".. هذا ما كشفه نصرالله في لقاء خاص

Lebanon 24
08-01-2023 | 15:29
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أكد الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله في لقاء خاص عقده مع المرفعين إلى التعبئة العسكريّة في "حزب الله"، أنّ "9378 جندياً تعبوياً جديداً قد انتسبوا إلى جيش الله المخلص"، وأضاف: "هؤلاء يضاف إليهم ما يقارب الـ90 ألف عنصر في عديد كشافة الإمام المهدي".
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وكشف نصرالله أن "لدى حزب الله أكثر من 100 ألف مُقاتل، وما خفي أعظم"، وقال متوجهاً إلى "التعبويين الجُدد": "يجب أن نكون مؤهلين وجاهزين عسكرياً وأمنياً، لأن المنطقة والعالم ذاهبان إلى مخاض".
 
وختم: "أنتم مدعوون إلى الحضور والعمل بمزيد من الكدّ والتعب".
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