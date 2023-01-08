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لبنان

خروقات إسرائيليّة جديدة للبنان.. ماذا أعلن الجيش؟

Lebanon 24
08-01-2023 | 16:37
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أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 8 /1 /2023 اعتباراً من الساعة 6.50 ولغاية الساعة 7.10، تمّ تسجيل خرقين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة من قبل زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي، لمسافة أقصاها 407 أمتار، وتتمّ متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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