مقدّمات النشرات المسائية

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نَقّلَ الأسى أثقالَهُ من بيروت إلى كفرون السورية، في موكِبِ الآلام، أبٌ وأمٌّ وعمّات ومُحبّون كانوا ودائعَ حبٍّ لجورج وسوف في مَصابِهِ بفُقدانِ إبنِه، وفي الموكِب، كان الوسوف.. سلطاناً على حزنِه، وضابطاً لايقاعِه، وبوصيتِه الحُبّية، مَنعَ إطلاقَ الرصاص في مراسِمِ التشييع، وطلبَ إلى أهلِ قريتِه ضبْطَ النفْس عن بارودِها واستبدالَ النارِ بالدمع، وعلى سُلّمٍ موسيقي وأغنياتِ جورج وسوف المُعَدّةِ للرحيلِ والغربة والفُراق.. سَلّمَ الأهل بالقَدَر وساروا في موكِبِ التشييعِ البعيد حيث ووري وديع في مَسقِطِ الحبِّ الأول.. كفرون، وبالأبيضِ الخشبي زُفَّ وديع عريساً إلى السماء، تاركاً على الأرض جَمراتٍ في صدرِ الأب.. وحسراتٍ في عيونِ الأم شاليمار.. سيدةِ الصبر وتحمُّلِ قَسوةِ القدَر،، انتهى التشييع، لكنّه لم يُنْهِ أبو وديع، الرجلِ الذي تحوّلَ رمزاً وأسطورةً في الحزن.. كما كان أسطورةَ النغَم، ومَا يُواسيهِ اليوم، أنّ الناسَ كانت سنداً.. مُحبّون، فنانون سوريون ولبنانيون شكّلوا جداراً على جسرِ الألم.. فكانوا الوفاءَ في يومِ الفُراق.واللبنانيون الذين توافَدوا للتعزية، إنما ليسوا في غُربةٍ عن تعازيهم اليومية في كلِ مفاصلِ الحياة، لكنْ كلُ معاني المواساة لا تُوفِي السياسيينَ حقَّهم.. وهم يُمعِنونَ في تعذيبِ الشعب وضربِهِ على الرَغمِ من آلامِه، وحجْبِ النورِ عن أيامِه، وبالكهرّباء.. سيُعذِّب المسؤولونَ المواطنين أسبوعاً آخَر وربما أسابيع، وهم يَنظرون إلى عُرضِ البحر.. فيشاهدون سُفناً تَحمِلُ التيار، ويَتِمُّ صعقُها بالتيار، هذه الجدليةُ ستَستأنفُ أعمالَها بعدما عادَ رئيسُ حكومةِ تصريفِ الأعمال نجيب ميقاتي من عطلةِ الأعياد، ونَسترجِعُ نغمةَ تبادلِ الاتهاماتِ في المسؤولية عن بواخرِ الكهرَباء، والتي يتحمّلُها حصراً.. مَن أوصى بقدومِها من دونِ فتحِ اعتماد.لكنْ ما موقفُ حزبِ الله من هذه الإشكالية، وهل سيَدعم الرئيس ميقاتي إذا ما أقدمَ على جلسةٍ حكوميةٍ ثانية؟ يُطرح هذا التساؤل من موقفٍ لافت أدرجته قناةُ المنار بالأمس في إطارِ تأنيبِ المسؤولين عن استمرارِ نهجِ العتَمة.. وقالت إن ساعةً كهرَبائية واحدة باتتْ بالنسبةِ إلى المواطن أهمَّ من كلِ اجتهاداتِكم ومناكفاتِكم السياسية والميثاقية واحترامِ الدُستور واتفاقِ الطائف، وكلِ المسمّياتِ الموضوعة زُوراً كحاجزٍ بينَ المواطن وبعضِ حقِّه في الكهرَباء والماء وعجلةِ الحياة.. وكفى لَعِباً على خطوطِ توتّرِها العالي. فإلى مَن يقولُ الحزبُ كفى؟ ومَن هو صاحبُ الميثاقيةِ والمناكفات والاجتهادات سِوى جبران باسيل؟ وهل سيُشكِّلُ الحزب قوّةَ إسنادٍ وِزاري لعقدِ جلسةٍ لمجلسِ الوزراء؟ وإذا فعل، كيف سيؤثّر هذا الأمر على العلاقةِ السياسية والتفاهم والرئاسة.الأسبوع الأول من العام الجديد ينطوي من دون ان تظهر أية إشارات إلى إحتمال إنتخاب رئيس للجمهورية قريبـًا.كل الأبواب موصدة حتى الآن في ظل عدم تجاوب بعض الأطراف السياسية مع الدعوات التي يطلقها الرئيس نبيه بري إلى حوار مباشر يؤول إلى تفاهم رئاسي.كل ما في الأمر، ان ثمة لقاءات ومشاورات ثنائية وجانبية تتم بالمفرق ولا تنتج رئيسًا.فليأخذ المعنيون العبرة من نموذج انتخاب رئيس لمجلس النواب الأميركي، والذي لم يحصل طيلة خمس عشرة جلسة إلا بعد إجراء حوار جدي.من هنا ضرورة تلاقي الأطراف اللبنانية الأساسية المعنية لصياغة قاعدة للتفاهم الداخلي تؤدي إلى إنتخاب رئيس بعيدًا من منطق النكد والمناكفات.أما ما يحكى عن مبادرات خارجية تجاه لبنان، فيبدو أنه غير دقيق، أقلـُّه لأن العالم مأزوم، والملف اللبناني ليس بين أولوياته.دون حوار داخلي جدي ومباشر، لا يفيد ترويجٌ لحسمِ فريقٍ من هنا مسألةَ تسمية المرشح الذي سيدعمه، ولا تسويق من هناك لكلام عن خريطة طريقة أو خطة (ب) لفريقٍ آخر، فكل ذلك جعجعة من دون طحين.غداً يومٌ آخر. فترةُ الأعياد انتهت، ومعها انتهت فترةُ السماحِ المعطاةِ للقوى السياسية كي تُطلقَ ديناميةً جديدة في ما يتعلق بانتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية. لكن أيُّ ديناميةٍ جديدة لم تُطلَق . فالقوى المؤثرةُ لم تستثمر الوقتَ الضائع في الأعياد لعقد حوارٍ حقيقيٍّ في ما بينها. هكذا يعود لبنان بدءاً من الغد إلى الدوامة نفسِها: رئيسُ مجلس النواب يدعو إلى جلسة جديدة فينتخبَ النوابُ في دورة أولى، ثم يرفعُ بري الجلسةَ بعد تعطيلِ النصاب. واللافت أن بري لم يدع حتى الآن النوابَ إلى جلسة الخميس، فما القصدُ من التأخير؟ وهل يفكر برّي في تأجيل الدعوةِ الى الجلسة الحاديةَ عشرة ، طالما أنَّ نتائجَها ستكون تماماً كنتائج الجلساتِ العشرِ السابقة؟توازياً، برزت الدعوةُ التي أطلقها رئيسُ حزب القوات اللبنانية لرئيس مجلس النواب كي لا يقفلَ الجلسةَ الحادية عشرة بعد انتهاءِ الدورةِ الأولى، وأن يبقيها مفتوحةً ليس بين دورةٍ ودورة فقط بل بين يومٍ وآخر، وذلك حتى انتخابِ رئيسٍ للجمهورية. واعتبر جعجع أنه هكذا تكون الدعواتُ الجديّةُ للوصول الى انتخاب رئيس، لأنَّ الحوارَ الرسمي يتمُّ في مجلس النواب بين دورةٍ وأخرى، وليس إلى طاولة حوارٍ غيرِ دستورية هدفُها الوحيدُ التغطيةُ على من يعطّلُ انتخاباتِ الرئاسةِ الأولى. والسؤال: كيف سيردُّ بري على الإنتقاد الواضح والمباشرِ الموجّهِ له من جعجع؟ أم سيدير "دينة الطرشا"، معتبراً أنه يحقّ له ما لا يحقّ لسواه، وأن التعطيل جزءٌ من اللعبة الديمقراطية كما يردّد أركانُ الممانعة؟على اي حال بات واضحا ان الاستحقاق الرئاسي بات رهينة ايران و وحزب الله، اللذين لا يريدان حاليا اخراج الرئاسة من عنق الزجاجة بانتظار متغيرات يراهنان على حصولها. وهو موقف كان عبّر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بصيغة ملطفة قليلا، علما انه غالبا ما يتفهم مواقف الحزب في عدد من الملفات والقضايا.توازيا، ينتظر اللبنانيون ما سيحمله الوفد القضائي الاوروبي من جديد بالنسبة الى ملفات الفساد في لبنان. وفي حين يؤكد البعض ان الاستجوابات التي ستشمل خمسة عشر شخصا ستفتح قضايا الفساد بشكل كبير وفاقع، ثمة من يؤكد في المقابل ان الوفد القضائي الاوروبي مهتم فقط بملف تبييض الاموال بين لبنان وسوريا، وانه يريد منع انعاكساته السلبية على اوروبا. فاي النظريتين هي الاصح؟ الاجابة لن تكون بعيدة، انطلاقا من اسلوب عمل الوفد القضائي الاوروبي بدءا من الغد، والمنحى الذي سيتبعه في استجواباته. على صعيد آخر، اقيم وداع كبير اليوم لابن الفنان جورج وسوف، امتد من لبنان ليصل الى سوريا . وفي الاشرفية رفع محبو وديع وسوف الجثمان امام الكنيسة على صدى اغنيات والده، التي اثبت بعضها كاهن رعية القديس نيقولاوس في عظته . هكذا فان وديع جورج وسوف، الذي كان وديعا حقا، ترك الارض وسط ايقاعين: ايقاع اغنيات والده، وايقاع التراتيل السماوية.. فطوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، كما قال السيد المسيح.الحدث الابرز في الايام المقبلة سيكون بلا ادنى شك، لا الجلسة الرئاسية المقبلة، ولا الاستفزازات الحكومية الميقاتية المستمرة، بل وصول الوفد القضائي الاوروبي الى لبنان، والتحقيقات التي سيبدأها على مراحل عدة مع مسؤولين لبنانيين على مختلف المستويات.وبغض النظر عن تفاصيل التحقيقات والنتائج التي لا يجوز استباقها بأي شكل من الاشكال، تبقى العبرة من الذي يجري بثلاثة اوجه:الوجه الاول، قضائي اوروبي، بمعنى انه يؤشر الى جدية المسارات التي انطلقت في اكثر من دولة، والتي حاول ويحاول كثيرون من المتضررين التخفيف من وطأتها وفاعليتها.الوجه الثاني قضائي لبناني، فلو تمكن القضاء اللبناني من القيام بواجباته لما كان من داع لقدوم قضاة اوروبيين، ولعل في التغريدة الاخيرة للرئيس العماد ميشال عون خير تعبير عن هذه النقطة بالتحديد، حيث اعتبر ان “سقوط القضاء اللبناني فتح الطريق لتدخّل القضاء الأجنبي”، قبل ان يسأل: “هل يستطيع من تبقّى من شرفاء القضاة استعادة الثقة المفقودة واسترجاع هيبة قضائنا”؟اما الوجه الثالث، فسياسي لبناني، ذلك ان قدوم الوفد الاوروبي لا يعني الا امرا واحدا وهو انعدام الثقة بالمؤسسات اللبنانية على اختلافها في احقاق الحق، وعلى تطهير ذاتها بذاتها من اوجه الفساد، وما عرقلة التدقيق الجنائي المستمرة حتى اليوم الا احد الادلة الى ذلك… ويأتينا من يزايد في الحرص على السيادة خوفا من قضاء اوروبي، فيما ابواب الوطن مشرعة على كل اشكال التدخلات بفعل عجز طبقة سياسية بغالبيتها عن ادارة البلاد بشكل بكل التضحيات التي بذلت على مدى سنين في سبيل هذا الوطن.لكن قبل العودة الى تفاصيل الموضوع، تبقى البداية لليوم الثاني على التوالي من وداع الراحل وديع جورج وسوف.غدا سيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة هي الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، قد يحدد موعدها الاربعاء او الخميس بحسب معلومات الـLBCI..لا جديد على مستوى هذه الجلسة فلا احد من القوى السياسية يملك قدرة انتخاب الرئيس لوحده، وهو ما اكده كل من حزب الله وحركة امل اليوم اما انتظار ما اسماه الطرفان التدخلات والاهتمام الخارجي بلبنان غير الدقيق فلن ينتهي سوى عبر حوار داخلي، وصياغة قاعدة للتفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية .فعن اي حوار نتحدث ؟هل هو الحوار المدعوم من التيار الوطني الحر، والمرتكز على برنامج الرئيس المقبل، وكيفية الاتفاق عليه ليختار كل الافرقاء بنتيجته اسم الرئيس القادر على تنفيذ مبادئه من دون اي عرقلة له، فيكون مدعوما داخليا، ومغطى اقليميا ودوليا ؟ام هو الحوار الذي تطالب به القوات اللبنانية ، ويكون من قلب مجلس النواب فتُعقد دورة انتخابية اولى اذا فشلت في انتخاب رئيس يتحاور النواب داخل ساحة النجمة، ليعودوا بعدها لعقد جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس؟ام هو الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري، ويرفضه كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وعنوانه وموضوعه واحد: انتخاب رئيس جمهورية.وعلام تعتمد هذه الدعوة؟وهل هي محاولة لجمع الافرقاء ولطرح الاسماء ليُغربل من بينها من يعتبر الرئيس حامل الصفات الجدية للترشح ،فيخلص الحوار الى مجموعة صغيرة من الاسماء لا فيتو من اي فريق حولها يدخل بموجبها النواب الى قاعة اللعبة الديموقراطية في جلسات مفتوحة تنتهي بانتخاب رئيس؟ملف رئاسة الجمهورية المغلق حتى الساعة يواكبه انهيار الدولة من سقوط الدوائر الرسمية الى ازمة الكهرباء الى ازمة العام الدراسي الذي دخل دائرة الخطر وصولا الى دخول القضاء الاوروبي على خط القضاء اللبناني لكشف من خطط ونفذ عمليات تبييض الاموال بدءا من لبنان وصولا الى اكثر من دولة اوروبية .غدا كل هذه الملفات ستعود الى الواجهة اما اليوم فأبكانا جورج وسوف .ابكانا ابو وديع وهو يودع وديع ، روح الروح ...ابكانا وكان ما غناه كتب له ولابنه البكر .يوم الوداع الحب ضاعوالقلب حس بضياع يوم الوداع ..انتهى الاسبوعُ على اُسطولٍ من بواخرِ الفيول المرابطةِ على السواحلِ اللبنانية، في وقتٍ تقتربُ كهرباءُ الدولةِ من صِفر طاقة. والى أنْ تُشبكَ الخطوطُ بينَ المسؤولينَ المعنيين ، ويُقرروا حلَّ معضلةِ دفعِ المبالغِ المتوجبةِ لافراغِ حمولةِ هذه البواخر، فانَ جُلَّ ما يمكنُ أنْ يَستفيدَ منه اللبنانيون هو تمتيعُ النظرِ بهذهِ البواخرِ لقاءَ ضريبةِ تأخيرٍ يوميةٍ تزيدُ عن ثلاثينَ ألفَ دولار، فمن المسؤولُ عن تراكمِ هذه المبالغِ على اللبنانيين؟ وهل من كلمةٍ للقضاء؟ القضاءُ الذي استقالَ من مهامِه في متابعةِ الكثيرِ من الجرائمِ الماليةِ في البلدِ يَستقبلُ غداً في قصرِ العدل وفداً قضائياً اوروبياً للتحقيقِ في جرائمِ فساد.المنارُ علمت من مصادرَ قضائيةٍ أنَّ القضايا التي سيتمُ التحقيقُ فيها لها جذورٌ في المانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، وأنَ لدى الوفدِ لائحةً بنحوِ خمسَ عشرةَ شخصيةً ماليةً وقضائية، فهل ينجحُ القضاءُ الاوروبيُ حيثُ فَشِلَ اللبناني، وكيف ستتمُ المواءمةُ بينَ صلاحياتِ الوفدِ الأوروبي والسيادةِ القضائيةِ اللبنانية؟في القضاءِ والعدالةِ الدولية، قادةُ الحرسِ والجيشِ في الجمهوريةِ الاسلاميةِ يؤكدونَ أنَّ الحسابَ لم يُقفَل معَ قتلةِ الشهيدينِ القائدينِ قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقِهما. اللواءُ حسين سلامي شددَ على أنه عاجلاً أم آجلاً سيتمُ الانتقامُ للدماءِ الطاهرة، أما اللواءُ محمد باقري، وفي رسالةٍ بمناسبةِ ذكرى دكِّ قاعدةِ “عينِ الاسد” الاميركيةِ بالصواريخ ، أكدَ أنَّ استراتيجيةَ الجمهوريةِ الإسلاميةِ لطردِ القواتِ الإرهابيةِ الأمريكيةِ من المنطقةِ ستتواصلُ حتى تحقيقِ الهدف.هدفٌ تكتيكيٌ حققتهُ القواتُ المسلحةُ الروسيةُ رداً على مقتلِ العشراتِ من جنودِها الاسبوعَ الماضي في هجومٍ اوكراني، وزارةُ الدفاعِ الروسيةُ أكدت القضاءَ على أكثرَ من ستِمئةِ عسكريٍّ أوكرانيٍّ في هجومٍ صاروخيٍّ مكثفٍ على قواعدَ لقواتٍ أوكرانيةِ في مدينةِ كراماتورسك بعدَ عمليةِ رصدٍ دقيقة.