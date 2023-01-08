أصيب نائب تغييري بالإحباط بسبب عدم تجاوب رؤساء كتل وأحزاب مع مبادرته للتوصل إلى صيغة مشتركة تفتح الإنسداد السياسي وتُسهّل إنتخاب رئيس الجمهورية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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