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لبنان

إحباط

Lebanon 24
08-01-2023 | 17:08
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أصيب نائب تغييري بالإحباط بسبب عدم تجاوب رؤساء كتل وأحزاب مع مبادرته للتوصل إلى صيغة مشتركة تفتح الإنسداد السياسي وتُسهّل إنتخاب رئيس الجمهورية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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