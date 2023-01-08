تساؤل وقطبة مخفيّة

تساءل وزير عدل سابق عن القطبة المخفية بين إنهاء إعتكاف القضاة الذي إستمر منذ آب الماضي، وتوقيت وصول الوفد القضائي الأوروبي إلى بيروت اليوم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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