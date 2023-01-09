بعز كانون الطقس المستقر مستمر ولكن.. منخفض جوي وكتل باردة سيضربان لبنان في هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية ان حركة المرتفع الشبه مداري تنشط فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط والعراق وشمال شبه الجزيرة العربية ويُنتظر ان يصل الضغط المرتفع الى 1028 hpa الامر الذي سيسبب بتدفّق رياح شرقية باردة على لبنان بخاصة في ساعات الليل، كما يُنتظر ان تتسرب الكتل القطبية نحو الاردن وشمال المملكة السعودية فتتحول الاجواء الى شديدة البرودة في البقاع، بخاصة حين تتحول الرياح نحو لبنان الى جنوبية شرقية.

وأضاف خنيصر: "يستمر الطقس المستقر حتى يوم الخميس بحيث ستبدأ المنطقة بالاستعداد لوصول منخفض جوّي نحو السواحل السورية واللبنانية مصحوب بكتل هوائية باردة وتساقط امطار وثلوج على الجبال.

طقس يوم الاثنين: مشمس مع استقرار بدرجات الحرارة.

طقس يوم الثلاثاء" مشمس مع استقرار بدرجات الحرارة التي ستسجل

على الساحل: 20 نهاراً و 15 ليلاً

في البقاع: 14 نهاراً و 05 ليلا

على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 04 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 08 نهاراً و -4 ليلاً

الرياح: شرقية سرعتها 20 كم في الساعة تشتد لتلامس 30 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1022hpa

الرطوبة: 55%

حالة البحر : منخفض الموج، حرارة المياه 21 .