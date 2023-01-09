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لبنان

في ابي سمراء... حريق في احد المحال

Lebanon 24
09-01-2023 | 00:37
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أفدت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق في أحد المحال المتخصصة في تركيب وتوصيل الانترنت، في منطقة ابي سمراء في طرابلس.
 
وعلى الفور، وصل عناصر الدفاع المدني الى مكان الحريق حيث تمت السيطرة عليه. 
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حريق

ابي سمراء

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