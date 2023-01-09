في ابي سمراء... حريق في احد المحال

أفدت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق في أحد المحال المتخصصة في تركيب وتوصيل الانترنت، في منطقة ابي سمراء في طرابلس.

وعلى الفور، وصل عناصر الدفاع المدني الى مكان الحريق حيث تمت السيطرة عليه.