جنبلاط يغرّد عن مصر.. هذا ما قاله

تمر مصر بظروف في بالغ الخطورة نتيجة شروط صندوق النقد الدولي وشح الموارد وضيق الاراضي الزراعية واستيراد القمح الغالي بعد حرب اوكرانيا.في المقابل يملك العالم العربي فائض من المال يحتار كيف يوظفه .ايا كانت الظروف فان دعم مصر هو دعم الاستقرار والصمود العربي فوق كل اعتبار #مصر pic.twitter.com/cIbA03dsc1
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 9, 2023
تمر مصر بظروف في بالغ الخطورة نتيجة شروط صندوق النقد الدولي وشح الموارد وضيق الاراضي الزراعية واستيراد القمح الغالي بعد حرب اوكرانيا.في المقابل يملك العالم العربي فائض من المال يحتار كيف يوظفه .ايا كانت الظروف فان دعم مصر هو دعم الاستقرار والصمود العربي فوق كل اعتبار #مصر pic.twitter.com/cIbA03dsc1