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لبنان

جنبلاط يغرّد عن مصر.. هذا ما قاله

Lebanon 24
09-01-2023 | 00:55
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 غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "تمر مصر بظروف في بالغ الخطورة نتيجة شروط صندوق النقد الدولي وشح الموارد وضيق الاراضي الزراعية واستيراد القمح الغالي بعد حرب اوكرانيا. في المقابل يملك العالم العربي فائض من المال يحتار كيف يوظفه. ايا كانت الظروف فإن دعم مصر، هو دعم الاستقرار والصمود العربي فوق كل اعتبار."
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