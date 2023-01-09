الرغيف في خطر.. هل سيتم فتح الاعتمادات؟

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في وقت لا يزال فيه موضوع فتح اعتمادات لشراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان مدار أخذ وردّ، تحدثت المعلومات عن ازمة جديدة قد تظهر مع نهاية الاسبوع الحالي، وهي أزمة تأمين الاعتمادات لشراء القمح والطحين لصناعة الخبز في لبنان.وفي هذا الاطار، أشار نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، عبر "لبنان 24"،الى" أنه وعلى الرغم من وجود كميات من القمح في البلاد، الا ان المطلوب اليوم الاسراع في تأمين الاعتمادات الضرورية، منعاً لأي تأخير في تأمين حاجة السوق".واعتبر سيف "ان موضوع تأمين القمح هو خط احمر، ولا يحتمل أي تأجيل أو اي حل سياسي، لأنه يمس المواطن بشكل مباشر، وبالتالي يجب الاسراع في اقرار الاعتمادات المطلوبة لاستيراد الطحين القمح، وتجنيب البلاد أزمة ليوم أو يومين،"نحن بغنى عنها"، كما قال.