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لبنان

خطة جديدة لـ" التيار" لزكزكة الحكومة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-01-2023 | 01:45
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يحاول التيار الوطني الحر تحقيق انجاز سياسي وشعبي كبير من خلال تركيزه على فكرة اعادة النازحين السوريين. وبحسب المعلومات فان "التيار" باشر الاعداد لعقد مؤتمر كبير لهذه الغاية، ما يوحي بأنه يحاول زكزكة حكومة تصريف الاعمال.

وبحسب مصادر مطلعة "فإن التيار لديه آمال كبيرة بالتقارب التركي السوري، على اعتبار ان مثل هذا الاتفاق سيؤدي الى اخذ قرار حاسم بإعادة النازحين السوريين الى بلادهم".

وتعتقد المصادر ان "التيار"، وبعد سنوات طويلة في الحكم، لا يزال قاصراً عن فهم التوازنات وكيفية سير الامور، اذ ان قضية بحجم قضية النازحين لا يمكن لحزب بحجم "التيار" حلها وبهذه الخفة.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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