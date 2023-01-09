أشارت أوساط متابعة للملف الرئاسيّ إلى أنّ "حزب الله" يُبدي إنفتاحاً من خلال الإستمرار بمطالبته بالحوار للتوافق مع بقيّة الأفرقاء على إسم رئيس الجمهوريّة، على الرغم من أنّه لم يتنازل بعد عن ترشّيح رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة.

وقالت الأوساط إنّ هذا الإنفتاح يتمثّل على سبيل المثال بإسم قائد الجيش جوزاف عون، وتُذكّر أنّ رئيس وفد "حزب الله" إلى بكركي السيّد إبراهيم أمين السيّد سبق أعلن من الصرح البطريركيّ أنّ لا "فيتو" على أيّ شخصيّة.

وفي هذا السيّاق، لفتت الأوساط إلى أنّ ترشّيح قائد الجيش أوّل من طرحه "القوّات اللبنانيّة"، فإذا حصل توافق عليه، يكون نواب معراب قد التقوا مع نواب "الوفاء للمقاومة" على انتخابه.