اليوم.. هذا ما سيشهده سعر البنزين

كشفَ ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" إن سعر مادة البنزين سيشهدُ ارتفاعاً، اليوم الإثنين.

وأفاد أبو شقرا بأنّ سبب تبدل السعر صعوداً يعود إلى ارتفاع تسعيرة الدولار مجدداً في السوق الموازية، مشيراً إلى أنّ جدول أسعار المحروقات سيصدر في غضون وقتٍ قليل.