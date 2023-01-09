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لبنان

سليم عون: للابتعاد عن المراوحة في ملف الاستحقاق الرئاسي

Lebanon 24
09-01-2023 | 02:59
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 اوضح النائب سليم عون في حديث  الى اذاعة "صوت كل لبنان"، ان "التيار الوطني الحر  قد يخرج في اجتماع هيئته السياسية غدا إما باسم الرئيس العتيد وإما بسلة أسماء أو ربما بطرح جديد"، معتبرا أن "الأهم هو الابتعاد عن حال المراوحة التي نتخبط فيها وتحريك المياه الراكدة في ملف الاستحقاق الرئاسي".
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 وإذ "شدد على ان الهدف ليس طرح اسم لتعقيد الأمور أكثر لان العملية دقيقة وحساسة، رأى ان انتخاب الرئيس ليس الحل للازمة وانما هو أول تطبيق للحل على ان يتبعها خطوات عدة"،  
وعن الملف الحكومي، اتهم عون الرئيس نجيب ميقاتي ب"الاستمرار بالكيد السياسي ضد التيار الوطني الحر"، موضحا أن "أموال الفيول لن تدفع قبل ستة أشهر، وهناك طرق أخرى لتأمين ما يلزم من دون عقد جلسة وزارية".
 ورأى أن "البعض يخلق اعذارا وحججا محقة يراد بها باطل لكسر الشراكة الحقيقية بين مكونات الوطن".
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