في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون صباحاً

فوجئ مُواطنون، صباح اليوم، بأنّ هناك صرافات آلية تابعة للمصارف، كانت خارج الخدمة تماماً، إما بسبب عطل تقني أو بسبب انطفائها.

إلى ذلك، قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ بعض المصارف يسعى لإطفاء الصرافات في أوقات مُحددة، إما من أجل الصيانة أو بسبب عُطل تقني طارئ يستوجب إخراج الصراف الآلي عن الخدمة.