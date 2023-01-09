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لبنان

متعاقدو المهني والتقني: استمرار الإضراب

Lebanon 24
09-01-2023 | 03:05
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أشارت "لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي" في بيان، أنها "عقدت اجتماعا مع مندوبي المدارس والمعاهد الفنية عبر تطبيق زووم، لمناقشة الأوضاع في التعليم المهني والتقني ودرس نتائج الاستبيان الموزع على المدارس والمعاهد الفنية الرسمية، والتي كانت نتيجته الإستمرار بالإضراب، بخاصة بعد الوعود الهزيلة المقدمة من قبل وزير التربية، بأسلوب يشوبه الكثير من الاستخفاف في حق الأساتذة في التعليم الرسمي".
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وأكدت "الإستمرار في الإضراب المعلن من تاريخ 2022/12/5"، ودعت "جميع الزملاء الى المشاركة في الإعتصام في تمام الساعة 11 من قبل ظهر بعد غد الأربعاء أمام وزارة التربية".
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