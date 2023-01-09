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لبنان

مُجدداً.. تقارب بين "حزب الله" وهذا الطرف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-01-2023 | 07:15
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لاحظت مصادر سياسيّة أنّ هناك تقارباً جديداً حصل بين الحزب "التقدمي الإشتراكي" و "حزب الله" مؤخراً، ويرتبطُ هذا الأمر بمسألة "عدم انتظار الخارج في الملف الرئاسي". 
وأشارت المصادر إلى أنّ رئيس "الإشتراكي" وليد جنبلاط حاول التلميح إلى هذه المسألة مراراً في لقاءات كثيرة يعقدها، موضحة أنّ هذا التلاقي بشأن تلك المسألة، قد يُساهم في تقريب وجهات النظر أكثر بين المختارة وحارة حريك.
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واللافت أيضاً، بحسب المصادر، هو أنّ لهجة نواب "الإشتراكي" لم تجنَح مؤخراً وحتى الآن، باتجاه الحديث عن "سطوة إيرانية على القرار اللبناني"، وذلك بعكس ما كان يجري سابقاً وفي استحقاقات أخرى لاسيما الانتخابات النيابية التي حصلت في أيار الماضي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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