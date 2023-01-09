محرز: لن أتراجع عن استقالتي

شددت رئيسة رابطة التعليم الرسمي الثانوي ملوك محرز على أنها "لا تخجل من انتمائها لتيار المُستقبل الذي كان رأس حربةٍ في الشّارع"، مشيرة إلى أنّ "استقالتها من مهامها كرئيسة لرابطة التعليم الثانوي، أتت نتيجة عدم الاحترام"، وقالت: "لن أتراجع عن استقالتي".

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