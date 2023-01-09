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لبنان

محرز: لن أتراجع عن استقالتي

Lebanon 24
09-01-2023 | 03:49
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شددت رئيسة رابطة التعليم الرسمي الثانوي ملوك محرز على أنها "لا تخجل من انتمائها لتيار المُستقبل الذي كان رأس حربةٍ في الشّارع"، مشيرة إلى أنّ "استقالتها من مهامها كرئيسة لرابطة التعليم الثانوي، أتت نتيجة عدم الاحترام"، وقالت: "لن أتراجع عن استقالتي".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أشارت محرز إلى أنّ الشرذمة في التعليم الرسمي أدخل الدولة على الخط"، مشددة على أنه "يتم محاسبة قطاع التعليم الرسمي من قبل البنك الدولي بسبب السياسات الخاطئة".
 
 
 
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