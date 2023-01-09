محفوض يُحذر: العام الدراسي بخطر في هذه الحالة

أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض على أهميّة وحدة التشريع، مشدداً على أنه لا قبول بالمساس بتلك الوحدة.

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أشار محفوض إلى أنّ "المعلمين في المدارس الخاصة هم جزءٌ من الشعب اللبناني"، وقال: "نحنُ حريصون على القطاع التربوي ولكن المطلوب رفع الظلم ولا نستطيع اكمال العام الدراسي ان بقي الوضع على حاله".