نحّاس: المطلوب تأمين التمويل في ملف الكهرباء

شدّد مستشار رئيس الحكومة النائب السابق نقولا نحاس على أنّ "المطلوب تأمين التمويل في ملف الكهرباء"، مشيراً الى أن "المشكلة تكمن في تأمين السند القانوني للتمويل".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، لفت نحاس إلى أنّ " رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يسعى لايجاد الحلول"، معرباً عن أمله بـ"حلّ المعضلة على المدى المنظور".

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