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لبنان

في البرلمان... أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي يلتقي نائبين

Lebanon 24
09-01-2023 | 05:26
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استقبل رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى في المجلس النيابي ، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي Olivier Cadic وجرى عرض للعلاقات بين البلدين .

كما التقى رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا Cadic في الاطار نفسه.
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