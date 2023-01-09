في البرلمان... أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي يلتقي نائبين

استقبل رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى في المجلس النيابي ، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي Olivier Cadic وجرى عرض للعلاقات بين البلدين .



كما التقى رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا Cadic في الاطار نفسه.

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