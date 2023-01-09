ميقاتي: لبنان سيبقى متماسكاً ولن يرضخ لأيّ أحد

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ "لبنان سيبقى متماسكاً وشامخاً وصامداً ولن ينهزّ ولن يرضخ لأيّ أحد"، مؤكداً أنّ السلامة في هذا الوطن تكون بتعاون الجميع من أجل العمل على إنقاذه".

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كلام ميقاتي جاء خلال افتتاح مبنى الإدارة العامة لشركة الطيران الأوسط، اليوم، في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث قال: " بين أجنحة الأرز والأرز تاريخ واحد، فالارزة الشامخة لا يمكن ان تنحني لاحد، وستبقى صامدة رغم كل العواصف. وكما الارزة رمز الوطن، هكذا الوطن سيبقى متماسكا وشامخا وصامدا ولن ينال منه أحد".

أضاف: "بين الارزة والاجنحة قصة تتوالى فصولها، أحيانا تكون سعيدة وجيدة وأحيانا تكون عصيبة ومحزنة. اليوم أجنحة شركة طيران الشرق الأوسط استطاعت أن ترفع اسم لبنان في كلّ دول العالم، عبر رمز الأرزة طبعاً. لقد تمكّنت هذه الشركة من وصل لبنان بكل الدول، وربط أهله بالمنتشرين والمغتربين. حتماً هذا الأمر حصل بعزم وإصرار من عائلة شركة طيران الشرق الأوسط، من هنا، نقول إنه يجب أن نكون يداً متماسكة لإنقاذ وطننا والحفاظ عليه، والسلامة تكون بتعاوننا جميعاً لأن نقوم بما يجب القيام به لإنقاذ لبنان".

وتابع: "أجنحة الأرز وشركة طيران الشرق الأوسط ما كانت لتنجح أيضاً لولا وجود شخص شجاع ومثابر وذكي يلاحق التفاصيل الكبيرة والصغيرة، هو رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت. هذا الشخص الذي تابعت معه كل مراحل الشركة. عام 1998 تم تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة وبعدها بأشهر تم تعييني وزيراً للأشغال العامة والنقل. حينها، كنا نعلم وضع الشركة وكان هناك استعدادٌ لبيعها بسعر زهيد من أجل التخلص من قيمة الخسائر التي كانت تتراكم سنوياً عليها. لكن برؤية صحيحة وبعمل جيد ومتابعة، وبفضل عائلة شركة طيران الشرق الأوسط، استطعنا أن نصل إلى شركة قيمتها باتت تناهز المليارات. من الطبيعي جداً أن نُسمّي هذا المكان بالمبنى الأخضر، لأن اليد الخضراء هي التي تنتج الأشجار والثمار الطيبة، وبفضلكم جميعاً استطعنا الوصول إلى هذه المرحلة".

وختم: "أؤكد أننا سنبقى إلى جانب الشركة وموظفيها وعائلتها وبجانب مجلس إدارتها في سبيل إنجاحها ولتتقدّم دائماً بإذن الله".

نشاط السراي

وفي السراي الحكومي، إجتمع ميقاتي، اليوم، مع سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف الذي قال بعد اللقاء: "تمنيت للرئيس ميقاتي سنة جديدة والنجاح في المواضيع التي تشكل تحديات للبنان في هذه الأيام، وعبّرت له عند دعم الاتحاد الأوروبي لتحسين الأوضاع في لبنان على مستويات عدة ومن بينها الملف الاقتصادي والملفات الاخرى، وقمنا اخيرا بجولة أفق عرضنا خلالها الأوضاع السياسية بمختلف أوجهها".

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع السيناتور الفرنسي للمقيمين في الخارج اوليفييه كاديك في حضور رئيسة المجلس الاستشاري للفرنسيين المقيمين في المملكة العربية السعودية ناديا شعيا ورئيس المجلس الاستشاري للفرنسيين المقيمين في لبنان الدكتور غسان ايوب، ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وأعلن السناتور كاديك بعد اللقاء: "أنا في لبنان للقاء الفرنسيين المقيمين في لبنان، وقد التقيت دولة الرئيس قبل لقائي نظرائي في مجلس النواب للبحث في المسائل التي تواجه الفرنسيين المقيمين في لبنان، اضافة الى المستجدات السياسية ومن بينها انتخاب رئيس للجمهورية. وعبّر الرئيس ميقاتي عن تفاؤله بانتخاب رئيس قريبا وهو أمر ضروري من اجل سير عمل المؤسسات، وأنا جد مسرور بالأجواء الإيجابية التي سمعتها من دولة الرئيس قبل زيارة مجلس النواب. لقد ناقشنا أيضا الملفات المهمة منها وضع الكهرباء ووضع المصارف والودائع ، ويبدو الرئيس ميقاتي متفائلا بالوصول الى حل بشأن هذا الأمر".

ورداً على سؤال قال: "تستمر زيارتي الى لبنان حوالى ستة ايام وسأزور المعهد العالي للأعمال واجتمع مع رواد الأعمال وغرفة التجارة الفرنسية-اللبنانية لأن الديبلوماسية الاقتصادية جزء من اهتماماتي".

وأضاف: "ما يهمنا هو حل المصاعب التي يواجهها اللبنانيون في حياتهم اليومية والاطلاع على رأي دولة الرئيس حول ما تقوم به فرنسا في لبنان، لأن دور البرلمانيين هو مراقبة عمل الحكومة، وكان رأيه ايجابيا بشكل كبير وهو يعتبر بأن فرنسا تقوم بدور المبادر لمساعدة لبنان وهذا ما سرني ففرنسا تحب كثيرا لبنان واللبنانيين".

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صورٌ من حفل افتتاح مبنى الإدارة العامة لطيران الشرق الأوسط:

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صورٌ لنشاط ميقاتي في السراي:

لقاء ميقاتي مع طراف:

لقاء ميقاتي مع السيناتور الفرنسي للمقيمين في الخارج: