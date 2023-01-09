خلال وقتٍ قصير.. هذا ما قد يفعله بري

ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي قد يدعو خلال وقتٍ قصير إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس المُقبل.

وكانت أوساط سياسية نقلت لصحيفة "الجمهوريّة" عن برّي قوله إنه "لا جديد طرأ على المواقف المتصلة بالانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن الجلسة المقبلة لن تُبدل شيئاً في المراوحة السائدة".

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