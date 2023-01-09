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لبنان

خلال وقتٍ قصير.. هذا ما قد يفعله بري

Lebanon 24
09-01-2023 | 07:05
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ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي قد يدعو خلال وقتٍ قصير إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس المُقبل. 
 
وكانت أوساط سياسية نقلت لصحيفة "الجمهوريّة" عن برّي قوله إنه "لا جديد طرأ على المواقف المتصلة بالانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن الجلسة المقبلة لن تُبدل شيئاً في المراوحة السائدة". 
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وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، إنّ الاتصالات لم تحمل حتى الآن جديداً يمكن ان يُبنى عليه لإنهاء الستاتيكو القائم في المواجهة المفتوحة بين النواب مؤيّدي النائب ميشال معوض من جهة والأوراق البيض من جهة ثانية وما بينهما مجموعة الأسماء التي تتبدّل من جلسة إلى أخرى.
 
 
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