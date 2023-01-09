Advertisement

لبنان

وديع الخازن: لتغليب منطق التفاوض بين مختلف الأفرقاء

Lebanon 24
09-01-2023 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1027166-638088710445844251.jpeg
Doc-P-1027166-638088710445844251.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر الوزير السابق وديع الخازن من "التمادي في تضييع الوقت وإبقاء إنتخاب رئيس للجمهورية رهن الإشارات الخارجية وضرب ما تبقّى من سيادة وإستقلال وديمقراطية، فمن المُهمّ جداً أن نضع حدّاً لهذا التلاعب بمصير المقام الأوّل لئلّا يفرغ لبنان من آخر مقوّماته كوطن ودولة". 
Advertisement

ودعا إلى "تغليب منطق التفاوض بين مُختلف الأفرقاء لإنتاج سلطة أولويتها المصلحة الوطنية وخدمة المواطنين"، مستهجناً "تقاعص المعنيّين القيام بواجباتهم وعدم إتخاذ القرارات الإنقاذية"، رافضاً "هذه المُماطلة في إقرار قانون الكابيتال كونترول، وعدم التدخّل لكبح جنون الدولار والأسعار".

كما أسف لـ"رؤية بعض السياسيّين عابثين، يُناقشون في جنس الملائكة، غير عابئين بمأساة الشعب".

وختم الخازن: "من المُحزن أن يصل لبنان إلى هذا الدرك من الإنحطاط والإنهيار على يد بعض من محّضهم الشعب ثقته، فإذا بهم يخذلونه، لا بلّ يتركونه أعزل وحيداً يتخبّط بمأساته، لا قضاء يحمي حقوقه، ولا خدمات تخفف من وطأة مُعاناته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-01-09
11:55 | 2023-01-09
11:45 | 2023-01-09
11:41 | 2023-01-09
11:24 | 2023-01-09
11:20 | 2023-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website