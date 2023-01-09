Advertisement

لبنان

قتيل جراء حادث سير مروع في هذه المنطقة

Lebanon 24
09-01-2023 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1027168-638088712155101331.jpg
Doc-P-1027168-638088712155101331.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الشاب أ. ز. من بلدة فنيدق العكارية، نتيجة حادث اصطدام بين دراجته النارية وسيارة من نوع "رينو" في منطقة وادي الريحان، ما أدى الى وفاته على الفور. 
 
ونقل الصليب الاحمر الجثة الى احد مستشفيات المنطقة. 
Advertisement
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جديد قضية وفاة وديع وسوف.. هل ستلجأ العائلة إلى القضاء؟
lebanon 24
09/01/2023 19:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
للأسف... هذا ما توقعه ميشال حايك لسلطان الطرب قبل أيام من وفاة ابنه (فيديو)
lebanon 24
09/01/2023 19:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتبط بإطلالتها الجريئة قبل وفاتها... فستان الأميرة ديانا للبيع في مزاد (صور)
lebanon 24
09/01/2023 19:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة نجل جورج وسوف تجدد الأسئلة عن عمليات تكميم المعدة
lebanon 24
09/01/2023 19:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24

وفاة

عكار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-01-09
11:55 | 2023-01-09
11:45 | 2023-01-09
11:41 | 2023-01-09
11:24 | 2023-01-09
11:20 | 2023-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website