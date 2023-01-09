قتيل جراء حادث سير مروع في هذه المنطقة

توفي الشاب أ. ز. من بلدة فنيدق العكارية، نتيجة حادث اصطدام بين دراجته النارية وسيارة من نوع "رينو" في منطقة وادي الريحان، ما أدى الى وفاته على الفور.

ونقل الصليب الاحمر الجثة الى احد مستشفيات المنطقة.