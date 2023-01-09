الجيش يوقف هؤلاء الأشخاص في الضاحية الجنوبية!

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 8/ 1/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة طاريا – البقاع المواطن (م.ف.) لإطلاقه النار على المواطن (ح.ي.) في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية أثناء إشكالٍ ما أدى إلى مقتله.كما أوقفت المديرية في منطقة حي الجامعة – الضاحية الجنوبية المواطن (ح.ف.) شقيق مطلق النار، لمشاركته في الإشكال المذكور ولكونه مطلوباً بموجب مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار. كذلك أوقفت المواطنَين (م.ع.ف.) و(ع.ف.) لحيازتهما سلاحين حربيين نوع كلاشنكوف وأعتدة عسكرية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".