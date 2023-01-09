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لبنان

بلبلة في سوق الغاز.. ما السّبب؟

Lebanon 24
09-01-2023 | 07:45
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ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ بلبلة تسود سوق الغاز المنزلي بسبب تأخر صدور جدول أسعار جديد يراعي ارتفاع سعر الدولار المستمر.
 
وبحسب القناة، فإنّ النقابة حذرت من التوقف عن التوزيع في حال عدم صدور جديد بأسرع وقت ممكن. 
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