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لبنان

بوحبيب قلد 6 مغتربين لبنانيين في واشنطن... تعرفوا إليهم

Lebanon 24
09-01-2023 | 07:40
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قلد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب،  في ختام زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، "وسام المغترب" لـ6 مغتربين لبنانيين تميزوا في حقول الطب والاقتصاد وعلم الفلك، وذلك خلال رعايته احتفالا تكريميا في  سفارة لبنان في واشنطن، في حضور سفراء لبنان السابقين فريد عبود، مسعود المعلوف وجوزف صياح، القائم بالاعمال بالوكالة وائل هاشم ومهتمين.
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واشاد بوحبيب بـ"الطاقات اللبنانية المبدعة التي لطالما شكلت الدعامة الأساسية لصمود لبنان"،  واكد ان "مشاركة نحو ربع مليون مغترب لبناني حول العالم بالانتخابات النيابية الأخيرة، والدور المؤثر لأصواتهم، أسهمت في إدخال وجوه جديدة إلى البرلمان اللبناني"، مثنياً على "إنجازات المكرمين الذين تركوا بصمة متميزة كل في ميدانه". 

ثم شدد المكرمون في كلماتهم على "الشعور بالفخر لنيل الوسام، والأمل بأن ينهض لبنان من جديد"، وأهدوا "نجاحهم الى الروح اللبنانية الصلبة والجيل الأول من العائلات اللبنانية التي قدمت إلى الولايات المتحدة في أصعب الظروف، وشقت الدرب أمام أجيال لاحقة تمكنت من التميز والإبداع".

اما المكرمون فهم: الفنان والممثل طوني شلهوب الحائز على عدة جوائز "إيمي" و"غولدن غلوب"، الدكتور صالح نصولي الذي شغل مناصب عليا في صندوق النقد الدولي على مدى 37 عاماً، الدكتور أمين بركات المتخصص في أمراض الكلى والذي اكتشف مرضاً جديداً في اختصاصه حمل إسمه، الدكتور جورج حلو والخبير في الناسا والمتخصص في مجال الأشعة تحت الحمراء للاكتشافات الفلكية، الدكتور أنطوني عطالله الجراح والمهندس البيولوجي الذي ابتكر أول طبعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد، الدكتور الياس جيمس كوري (خوري) الحائز على جائزة نوبل للكيمياء العام 1990.
المصدر: الوكالة الوطنية
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