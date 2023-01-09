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لبنان

بعد قليل.. هذا ما سيجري بشأن سعر البنزين

Lebanon 24
09-01-2023 | 07:49
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ذكرت قناة الـ"LBCI" أن العديد من محطات المحروقات امتنع عن تسليم المحروقات بسبب عدم صدور جدول جديد للأسعار.
 
وأشارت القناة إلى أنّ عدم صدور الجدول يعود الى معلومات وصلت الى وزارة الطاقة والمياه بأن شركات محروقات بأسماء مختلفة، اشترت الدولار على سعر منصة صيرفة، فراسل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتأكد قبل اصدار الجدول ورفع الأسعار على سعر دولار السوق، في حين أن البعض قد يكون اشترى الدولار على سعر صيرفة.
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إلى ذلك، قال عدد من أصحاب المحطات الذين زاروا وزارة الطاقة، اليوم، والتقوا فياض هناك، إنه من المرتقب صدور جدول جديد لأسعار المحروقات، اليوم الإثنين، وذلك وفق سعر دولار الـ45 ألف ليرة لبنانية.
 
 
 
 
 
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