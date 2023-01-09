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لبنان

المرتضى التقى وفداً من الجالية اللبنانية في الكونغو.. هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
09-01-2023 | 08:19
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التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع ، وفداً من الجالية اللبنانية في الكونغو ضمّ رئيس الجالية  ابراهيم عيساوي وعدداً من أعضاء الجالية يرافقهم المدير العام لوزارة الشباب والرياضة  زيد خيامي.
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وقد اثنى الوزير على" الجهود التي تبذلها رئاسة الجالية على مستوى بثّ جو تعاضد ووحدة بين افراد الجالية مسلمين ومسيحيين على نحوٍ يؤهل الجالية لكي تكون النموذج والمثال الصالح لبقية الجاليات اللبنانية في الاغتراب وحتى لبعض اللبنانيين في داخل لبنان"، كما اثنى على "تكفّل الجالية بتغطية نفقات الوفد اللبناني الرياضي الثقافي الذي سيشارك في دورة الالعاب الفرنكوفونية التي ستستقبلها دولة الكونغو في شهر آب من العام الجاري ".
 
وأشار إلى أنه" سيتكفل بمشاركة ثقافية لبنانية تترك أفضل وابهى صورة عن لبنان".
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