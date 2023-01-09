Advertisement

لبنان

كبله ورماه مقابل كازينو لبنان.. هذا ما حدث مع احد المواطنين في ضبية

Lebanon 24
09-01-2023 | 08:22
A-
A+
Doc-P-1027184-638088747629477584.jpg
Doc-P-1027184-638088747629477584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 

بتاريخ 29-12-2022، ادّعى أحد الأشخاص من الجنسية السورية لدى فصيلة أنطلياس في وحدة الدرك الإقليمي، أنه وأثناء تواجده في محلّة المارينا – الضبية أقدم شخص مجهول الهوية على سلب سيارته نوع "مرسيدس" لون أسود وهاتفه الخلوي مستخدماً رمانة يدوية، كما قام بتكبيله ورميه في محلة كازينو لبنان.
Advertisement

في هذا الإطار، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول مكان تواجد السيارة المسروقة داخل مرآب لتصليح السيارات في محلة الكولا.

نتيجة المتابعة وعمليات الرصد، توصلت هذه المفرزة الى تحديد هوية السارق، ويدعى:

-    م. ع. (مواليد عام 1998، لبناني)

على الأثر، كَمنت له إحدى دوريات المفرزة وتمكنت من توقيفه في المحلة المذكورة اثناء توجهه لاستلام السيارة التي جرى ضبطها. وبتفتيشه عثر بحوزته على رخصة سير المركبة الآلية المسروقة.

باستماعه، اعترف بما نسب اليه، وبمكان وجود الرمانة اليدوية التّي استخدمها في عمليّة السلب، وبقيامه ببيع الهاتف المسروق.

بالتوسع بالتحقيق معه من قبل فصيلة انطلياس -التي داهمت منزله وضبطت الرمانة اليدوية-، افاد بتنفيذ عدد من عمليات سرقة السيارات.

سُلمت السيارة الى مالكها، وأودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-01-09
11:55 | 2023-01-09
11:45 | 2023-01-09
11:41 | 2023-01-09
11:24 | 2023-01-09
11:20 | 2023-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website