كبله ورماه مقابل كازينو لبنان.. هذا ما حدث مع احد المواطنين في ضبية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ 29-12-2022، ادّعى أحد الأشخاص من الجنسية السورية لدى فصيلة أنطلياس في وحدة الدرك الإقليمي، أنه وأثناء تواجده في محلّة المارينا – الضبية أقدم شخص مجهول الهوية على سلب سيارته نوع "مرسيدس" لون أسود وهاتفه الخلوي مستخدماً رمانة يدوية، كما قام بتكبيله ورميه في محلة كازينو لبنان.في هذا الإطار، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول مكان تواجد السيارة المسروقة داخل مرآب لتصليح السيارات في محلة الكولا.نتيجة المتابعة وعمليات الرصد، توصلت هذه المفرزة الى تحديد هوية السارق، ويدعى:- م. ع. (مواليد عام 1998، لبناني)على الأثر، كَمنت له إحدى دوريات المفرزة وتمكنت من توقيفه في المحلة المذكورة اثناء توجهه لاستلام السيارة التي جرى ضبطها. وبتفتيشه عثر بحوزته على رخصة سير المركبة الآلية المسروقة.باستماعه، اعترف بما نسب اليه، وبمكان وجود الرمانة اليدوية التّي استخدمها في عمليّة السلب، وبقيامه ببيع الهاتف المسروق.بالتوسع بالتحقيق معه من قبل فصيلة انطلياس -التي داهمت منزله وضبطت الرمانة اليدوية-، افاد بتنفيذ عدد من عمليات سرقة السيارات.سُلمت السيارة الى مالكها، وأودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء.