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لبنان

جدول المحروقات صدر.. ارتفاع كبير جدا في الاسعار

Lebanon 24
09-01-2023 | 08:35
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه جدول جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
 
بنزين 95 أوكتان: 744.000 ليرة لبنانيّة (+31.000)
 
بنزين 98 أوكتان: 764.000 ليرة لبنانيّة (+32.000)
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المازوت: 826.000 ليرة لبنانيّة (+34.000)
 
 
 
أمّا بالنسبة الى اسعار الغاز، فاصبح سعر قارورة الغاز 470000 ليرة لبنانية.
 
 
 
 
 
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