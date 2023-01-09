جدول المحروقات صدر.. ارتفاع كبير جدا في الاسعار

صدر عن وزارة الطاقة والمياه جدول جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 744.000 ليرة لبنانيّة (+31.000)



Advertisement

المازوت: 826.000 ليرة لبنانيّة (+34.000) بنزين 98 أوكتان: 764.000 ليرة لبنانيّة (+32.000)المازوت: 826.000 ليرة لبنانيّة (+34.000)



أمّا بالنسبة الى اسعار الغاز، فاصبح سعر قارورة الغاز 470000 ليرة لبنانية.

.