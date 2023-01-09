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لبنان

وزير الزراعة: مشاركة مميزة للبنان في المعرض الدولي للبستنة - قطر 2023

Lebanon 24
09-01-2023 | 08:50
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إستقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، سفير دولة قطر في لبنان إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي والسفيرة اللبنانية في قطر السيدة فرح بري وتم الحديث عن المعرض الدولي للبستنة الذي تستضيفه دولة قطر في العام 2023.
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وأشار الحاج حسن في خلال اللقاء إلى أن "العنوان الرئيسي للفعالية هو "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، مؤكداً "أن ثلث مساحة اليابسة في العالم مهددة بالتصحر، حيث تزداد مساحة الأراضي القاحلة بمقدار 12 مليون هكتار في كل عام مما يجعلها مشكلة عالمية".
 
وتابع وزير الزراعة: "ان هذه قضية يجب على مجتمع البستنة العالمي معالجتها من خلال زيادة الوعي والحلول و في امكانه تحقيق ذلك".و بالفعل "صحراء خضراء .. بيئة أفضل" هي دعوة عالمية، تجمع الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا والجهود والأشخاص لزرع البذور لمستقبل أكثر إخضرارا وإستدامة".
 
وكشف وزير الزراعة "أن المشاركة اللبنانية في المعرض الدولي للبستنة - قطر 2023 ستكون مميزة و قيمة و بناءة".

بدوره، كشف السفير القطري أن "إكسبو قطر 2023"، ستستضيفه الدوحة لعام من المشاركة، والتعلم والإحتفال حول أربع أمور رئيسية:
 
- الزراعة الحديثة.
- التكنولوجيا والابتكار.
- الوعي البيئي.
- الإستدامة.

أما السفيرة بري، فأكدت في خلال اللقاء "جهوزية البعثة الديبلوماسية اللبنانية في قطر من أجل إتمام جميع المهام المطلوبة لإنجاح مهمة لبنان في المشاركة ، وذلك استنادا على العلاقات الأخوية والمميزة التي تتمتع بها الدولتان الشقيقتان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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