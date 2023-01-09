أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي ، "سحب اقتراحه القاضي بدفع الخمسة دولارات عن كل يوم حضور لأفراد الهيئة التعليمية بغية دعم الإنتاجية ، وتمكينهم من تحمل التراجع المستمر لقيمة العملة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي".

وأكد في بيان، أنه "لم يدر في خلده مطلقا أن يتم اعتبار مسعاه سببا لجرح كرامات أفراد الهيئة التعليمية ، إذ أنه يقدر تضحياتهم عاليا جدا ، ويعتبرهم عصب استمرارية التعليم ".

وأشار إلى أن "الأساتذة والمعلمين عبروا عن رفضهم القيمة المتوافرة ، بالإضرابات والتظاهرات والتوقف عن التدريس والتصريحات والمواقف الحادة "، لافتا إلى" أن كرامات المعلمين على المستويات كافة موضع عنايته واحترامه" .

وكشف أنه "سوف يتابع مساعيه مع الجهات المعنية في الداخل والخارج بغية الحصول على دعم أفضل" ، مشيرا إلى أنه" سوف يصطحب معه رؤساء الروابط إلى رئاسة الحكومة للقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي وعرض مطالبهم ، كما سيكون هناك لقاء للرئيس ميقاتي مع نقيب المعلمين الاستاذ نعمه محفوض لعرض مطالب معلمي المدارس الخاصة ".