15
o
بيروت
16
o
طرابلس
5
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
5
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الدولار يسجل ارقاما قياسية من جديد.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
Lebanon 24
09-01-2023
|
09:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ارتفاعاً كبيراً، حيث تراوح ما بين 45800 و46000 للدولار الواحد.
بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا تسعيرة تراوحت ما بين 44,900 و45,000 للدولار الواحد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دولار السوق الموازية ينخفض.. إليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. إليكم التسعيرة عصراً
09/01/2023 19:11:39
09/01/2023 19:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار ينخفض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً في السوق الموازية
09/01/2023 19:11:39
09/01/2023 19:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع صباحي بتسعيرة الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع صباحي بتسعيرة الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
09/01/2023 19:11:39
09/01/2023 19:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
09/01/2023 19:11:39
09/01/2023 19:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
دولار
السوق الموازية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بشأن "صيرفة"؟
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بشأن "صيرفة"؟
13:52 | 2023-01-08
08/01/2023 01:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعز كانون الطقس المستقر مستمر ولكن.. منخفض جوي وكتل باردة سيضربان لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
بعز كانون الطقس المستقر مستمر ولكن.. منخفض جوي وكتل باردة سيضربان لبنان في هذا الموعد
01:40 | 2023-01-09
09/01/2023 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للأسف... هذا ما توقعه ميشال حايك لسلطان الطرب قبل أيام من وفاة ابنه (فيديو)
Lebanon 24
للأسف... هذا ما توقعه ميشال حايك لسلطان الطرب قبل أيام من وفاة ابنه (فيديو)
01:53 | 2023-01-09
09/01/2023 01:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون صباحاً
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون صباحاً
03:30 | 2023-01-09
09/01/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية من جديد.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية من جديد.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
09:40 | 2023-01-09
09/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2023-01-09
"الخطّة بـ" "حصرمٌ رأيناه في حلب"
11:55 | 2023-01-09
جنبلاط عرض الاوضاع مع سفير الاتحاد الأوروبي وسبل التعاون
11:45 | 2023-01-09
بُشرى من وزير التربية للمعلمين.. إليكم ما أعلنه
11:41 | 2023-01-09
تشييع والدة رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان إلى مثواها الأخير في بلدة فغال
11:24 | 2023-01-09
عن الوضع الأمني ورواتب العسكريين.. هذا ما كشفه وزير الدّفاع
11:20 | 2023-01-09
حمية استقبل وفداً فرنسياً: لبنان ينتظرُ دعم الجهات الصديقة للمشاريع الحيوية
فيديو
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
09/01/2023 19:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
09/01/2023 19:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
09/01/2023 19:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact