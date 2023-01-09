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لبنان

الدولار يسجل ارقاما قياسية من جديد.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية

Lebanon 24
09-01-2023 | 09:40
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ارتفاعاً كبيراً، حيث تراوح ما بين 45800 و46000 للدولار الواحد.
 
بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا تسعيرة تراوحت ما بين 44,900 و45,000 للدولار الواحد.
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