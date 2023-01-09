الدولار يسجل ارقاما قياسية من جديد.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية



Advertisement بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا تسعيرة تراوحت ما بين 44,900 و45,000 للدولار الواحد.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ارتفاعاً كبيراً، حيث تراوح ما بين 45800 و46000 للدولار الواحد.