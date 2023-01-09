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لبنان

الجيش يداهم في هذه المنطقة

Lebanon 24
09-01-2023 | 10:38
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أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ قوة من مديرية المخابرات داهمت مبنى "مكي" في منطقة برج ابي حيدر، وقامت بتوقيف المدعو ر.ش. بعدما صادرت ممنوعات في داخل المبنى.
 
وتنتشر لغاية الساعة قوة من الجيش في محيط المبنى المذكور.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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جيش

برج ابي حيدر

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