الجيش يداهم في هذه المنطقة

أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ قوة من مديرية المخابرات داهمت مبنى "مكي" في منطقة برج ابي حيدر، وقامت بتوقيف المدعو ر.ش. بعدما صادرت ممنوعات في داخل المبنى.

وتنتشر لغاية الساعة قوة من الجيش في محيط المبنى المذكور.