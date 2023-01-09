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لبنان

جديد قضية وفاة وديع وسوف.. هل ستلجأ العائلة إلى القضاء؟

Lebanon 24
09-01-2023 | 11:02
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أكدت محامية "سلطان الطرب" جورج وسوف، مايا مطر، أنّ "هذه الأيّام هي للحزن والألم والصلاة على روح وديع وسوف، وأي إجراءات ليست من أولويات العائلة اليوم، بما في ذلك تفاصيل ما حدث في المستشفى".
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وفي حديث عبر قناة "ON"، قالت مطر: "كلّ المواضيع حول مع حصل في المستشفى ليست من أولوياتنا، والطبيب الذي كان يتابع نجل سلطان الطرب جورج وسوف، وديع وسوف، هو أكفأ الأطباء العاملين في مستشفيات بيروت، فنحن لسنا بوارد الشكّ به دون الحصول على المستندات والأدّلة القاطعة".

ولفتت إلى أنّ "فتح تحقيق أو التأكّد من وجود أي خطأ حصل مع وديع قد يحصل في وقتٍ لاحق، لكن الآن هناك فقط وقت للحزن والألم والصلاة على روحه".
 
 
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