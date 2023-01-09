جديد قضية وفاة وديع وسوف.. هل ستلجأ العائلة إلى القضاء؟

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وفي حديث عبر قناة "ON"، قالت مطر: "كلّ المواضيع حول مع حصل في المستشفى ليست من أولوياتنا، والطبيب الذي كان يتابع نجل سلطان الطرب جورج وسوف، وديع وسوف، هو أكفأ الأطباء العاملين في مستشفيات بيروت، فنحن لسنا بوارد الشكّ به دون الحصول على المستندات والأدّلة القاطعة".ولفتت إلى أنّ "فتح تحقيق أو التأكّد من وجود أي خطأ حصل مع وديع قد يحصل في وقتٍ لاحق، لكن الآن هناك فقط وقت للحزن والألم والصلاة على روحه".