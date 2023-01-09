تشييع والدة رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان إلى مثواها الأخير في بلدة فغال

بعد الانجيل المقدس، تلا امين سر البطريركية الاب هادي ضو الرقيم البطريركي ومما قال: "أمس الأحد، يوم الربّ وهو الأوّل من زمن الغطاس، ذكرى معمودية الرب يسوع، أو الدنح الذي إعتلنت به، ألوهيته وسر الثالوث الأقدس، أنهت عزيزتكم وعزيزتنا سهام رحلتها على وجه الدنيا، وفيّة لنعمة المعمودية التي تقدمت بها وملتزمة بالشهادة لسرّ المسيح وإعلانه في حياتها وأعمالها وأقوالها ومما يعزّيكم أنّها تنتقل إلى بيت الآب في السماء بروح البنوة الكاملة له بالإبن الوحيد، بواسطة المعمودية معه".اضاف: "إنها إبنة سهيلة العزيزة عرفناها هناك مع المرحومين والديها ومع أشقائها وشقيقتها، وبخاصة مع العزيز لبيب وعائلته، وقد تعاونا في إدارة جوقة رعية مار شربل ومار أنطونيوس في أدونيس زوق مصبح، عندما كنت كاهنا لرعاياها. وقد شدّتها إليهم جميعًا أجمل روابط المحبّة وآلمتها وفاة شقيقيها حبيب وأنطوان، فتعزّت بأسرتيهما، ارتبطت في سرّ الزواج المقدّس بشريك حياة فاضل ومحبّ، سبقها إلى دار الخلود هو المرحوم رئيف مخايل الخوري من فغال العزيزة عرفناه وتعاونًا معه في خدمة وقف مار مخايل، أثناء خدمتي الراعوية في أبرشية جبيل الحبيبة. عاش الزوجان حياة رضية تحت نظر الله، فباركها بثمرة الإبن رولان والإبنة كارول . فربياهما أحسن تربية، ونقلا إليهما ما تميزا به من إيمان ولطف وطيب العلاقات الإجتماعية، وأمنا لهما العلم، فتمكّن عزيزنا رولان أن يكون رجل الثقة فأسندت إليه مهمة رئيس مجلس إدارة ومدير عام كازينو لبنان. فقام وما زال يقوم بهذه المسؤولية الصعبة والدقيقة".وختم: "على هذا الأمل وإعرابا لكم عن عواطفنا الأبوية، نوفد إليكم سيادة أخينا المطران سمير مظلوم نائبنا البطريركي، السامي الاحترام ليرأس باسمنا الصلاة لراحة نفسها، وينقل إليكم تعازينا الحارة. تقبل الله بواسع رحمته روح فقيدتكم الغالية في مجد السماء، وسكب على قلوبكم بلسم العزاء ،المسيح قام".