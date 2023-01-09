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لبنان

بُشرى من وزير التربية للمعلمين.. إليكم ما أعلنه

Lebanon 24
09-01-2023 | 11:45
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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع وفد من المعلمين المتعاقدين في مدارس المتن الأعلى، الذين أكدوا "عدم رغبتهم في الإضراب وحرصهم على التعليم وتنفيذ ساعات التعاقد"، مستنكرين "الهجوم المنظم على الوزير والوزارة من بعض الذين اعتبروهم لا يمثلون المتعاقدين"، وطالبوا بـ"صرف بدل ساعات التعاقد المنفذة منذ بداية العام الدراسي". 
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وابلغهم الحلبي ان "الجداول وصلت اليوم من المناطق التربوية إلى الوزارة وتشمل التعليم الأساسي في كل لبنان، وسوف تتم إحالتها إلى وزارة المالية في أواخر الأسبوع الحالي". 
 
كما وطالبوا بـ"إعادة النظر في طريقة الدفع لمتعاقدي المواد الإجرائية ، لجهة العمل على دفعها من باب آخر في الموازنة غير باب المساهمات وبالتالي عدم إحالتها على ديوان المحاسبة ما يؤخر في صرفها".
 
لجان الأهل
ثم اجتمع الحلبي مع ممثلي لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل وشوكت حولا، الذين طالبوا بضرورة تنفيذ تعميم الوزير بشأن إستيفاء المدارس الخاصة الأقساط بالعملات الأجنبية، والتمسك بمبدأ الشفافية في موازنات المدارس الخاصة.
 
المدرسة العليا للأعمال
واستقبل الحلبي وفدا من المدرسة العليا للأعمال "ESA" برئاسة رئيس الجامعة الدكتور ماكسانس ديو ، وتناول البحث "إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارة والجامعة ، لتحديد أطر التعاون بما فيها إفادة الموظفين في الوزارة  من خدمات الجامعة في التدريب وتحسين الأداء وفتح الآفاق المهنية".
 
كذلك استقبل الحلبي الدكتور غازي قانصوه موفدا من رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ، وتناول البحث قضايا تربوية.
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