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لبنان

جنبلاط عرض الاوضاع مع سفير الاتحاد الأوروبي وسبل التعاون

Lebanon 24
09-01-2023 | 11:55
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، بحضور مسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور وئام أبو حمدان.
 
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وتم خلال اللقاء "البحث في سبل التعاون وفي مختلف الأوضاع العامة".
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