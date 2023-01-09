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لبنان

المكتب الإعلامي لميقاتي: الكلام عن تدخل ميقاتي بملفات قضائية لا أساس له

Lebanon 24
09-01-2023 | 13:10
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

"إن ما يتم تداوله في بعص وسائل الاعلام عن تدخل مزعوم لرئيس الحكومة في ملفات قضائية يجري التحقيق فيها راهنا ، هو مختلق ولا أساس له، بل يتم الترويج له في سياق الحملات السياسية المتعددة الاهداف. 
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إن دولة رئيس الحكومة، لا يتدخل في عمل السلطة القضائية، لا بل كان في مقدمة المبادرين الى إحترام مبدأ الفصل بين السلطات، والالتزام باحكام القضاء، متجاوزا كل الحملات التي يتعرض لها  لاهداف معروفة. فاقتضى التوضيح".
 
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