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لبنان

بشأن لقائه مع باسيل.. ماذا قال جعجع؟

Lebanon 24
09-01-2023 | 13:16
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كشف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن وجود تواصل بين "القوات" ورئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية، وقال: "التواصل قائم عبر النائبين ملحم الرياشي وطوني فرنجية لكنه روتيني ولا يشمل الاستحقاق الرئاسي".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، أشار جعجع إلى أنه "مستعدّ على استقبال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إذا وجد أن هناك شيئاً مُشتركاً معه"، وأضاف: "إذا أراد باسيل أن يُصوّت للنائب ميشال معوّض فأهلاً وسهلاً به".
وتابع: "الأمر الأهم هو ألا يأتي رئيس متفق عليه نحن والتيار الوطني الحر، وليس كل اسم يطرحه باسيل مرفوض بمجرد أنه آتٍ منه. الأساس هو أننا نقبل بالاسم الذي يطرحه الأخير في حال توافرت لديه المواصفات المطلوبة".
وختم: "حين يظهر مرشّح من المعارضة قادر على تأمين أصوات أكثر من ميشال معوض نمشي نحن وهو به".
 
 
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