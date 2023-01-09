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لبنان

"الخارجية اللبنانية" دانت أعمال العنف والتخريب في العاصمة البرازيلية

Lebanon 24
09-01-2023 | 13:29
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أنها "تتابع باهتمام بالغ الأحداث الأخيرة في البرازيل، وتدين أعمال العنف والتخريب التي طالت المؤسسات الفدرالية الديموقراطية في العاصمة برازيليا.
 
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وأكدت الوزارة "حق المواطنين البرازيليين في حرية التعبير السلمي، تزامنا مع ضرورة احترام نتائج الانتخابات الأخيرة وصون المؤسسات الشرعية والحفاظ على الاستقرار العام في البلاد".
 
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