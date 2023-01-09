"الخارجية اللبنانية" دانت أعمال العنف والتخريب في العاصمة البرازيلية

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وأكدت الوزارة "حق المواطنين البرازيليين في حرية التعبير السلمي، تزامنا مع ضرورة احترام نتائج الانتخابات الأخيرة وصون المؤسسات الشرعية والحفاظ على الاستقرار العام في البلاد".